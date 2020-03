“OCCORRONO VIVERI, OCCORRONO FONDI” il disperato appello della Croce Rossa di Castelvetrano

“AIUTO! Vi chiedo AIUTO.

Mi appello a tutti coloro che mi sono amici: donne e uomini di buon cuore e di buona volontà, generosi, altruisti, sensibili ed attenti alle esigenze altrui.

Vi rivolgo un appello accorato: AIUTATEMI AD AIUTARE!”

Inizia con queste parole l’appello di Giuseppe Cardinale, Presidente della Croce Rossa di Castelvetrano. I volontari sono impegnati in prima fila per sostenere le famiglie più bisognose in questo terribile momento. Nonostante le donazioni spontanee degli scorsi giorni, sono ancora tante, nel nostro territorio, le bocce da sfamare in attesa degli aiuti annunciati ieri dal premier Conte.

“In questo periodo tragico, incerto nel suo esito, difficile – aggiunge Cardinale – dove ciascuno è costretto a confrontarsi con una situazione mai vissuta prima, con paure, preoccupazioni, pensieri e sentimenti nuovi, ci sono realtà umane che vivono una tragedia nella tragedia.

In questi ultimi giorni, …









