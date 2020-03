Nella Sicilia affamata c’è aria di rivolta

Nella Sicilia affamata dal coronavirus, che ha lasciato senza un euro le migliaia di famiglie che campano di lavoro nero e di espedienti, tira adesso aria di rivolta.

A Palermo un gruppo di 15 persone tenta di assaltare un ipermercato e viene bloccato dalle forze dell’ ordine. Volanti di carabinieri e polizia presidiano i supermercati.

Gli investigatori stanno monitorando in particolare Internet: l’ assalto al supermercato di Palermo, infatti, è stato organizzato su Facebook da un gruppo chiamato «Rivoluzione razionale», che istiga i cittadini a saccheggiare alimentari e farmacie. La rete viene scandagliata 24 ore su 24 per individuare i focolai telematici delle rivolte.



«Invito la gente che si trova nelle famiglie disagiate», ha sottolineato il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, intervenendo a Tgs, «a non perdere la testa e a mantenere la calma. Bisogna avere fiducia nelle istituzioni. Abbiamo stanziato 100 milioni di euro …









Leggi la notizia completa