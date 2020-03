Mazara, lunedì convocato il primo consiglio comunale in videoconferenza

Primo Consiglio Comunale di Mazara del Vallo in tempo di Coronavirus. Il vice presidente Gioacchino Emmola (in sostituzione del presidente Gancitano ancora convalescente per l’incidente domestico del mese scorso) ha convocato il massimo consesso civico in videoconferenza per lunedì 30 marzo alle ore 10,00 con un solo punto all’ordine del giorno: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 “Corona Virus”. Determinazioni in merito agli adempimenti fiscali relativi ai tributi direttamente gestiti dal Comune.

Il Consiglio sarà chiamato in particolare all’approvazione dell’atto di Giunta n. 58 del 13 marzo con il quale alla luce dell’emergenza Coronavirus “si autorizza la sospensione delle rate in scadenza comprese eventuali emissioni ordinarie, dei debiti tributari, ivi comprese le ingiunzioni, senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della eventuale rateizzazione stessa e differirle a partire dal 30 giugno 2020, senza alcun onere accessorio”.

Lo stesso atto prevede anche la …









