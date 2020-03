Massimo Bellina: “Quando tutto finirà, ricordiamo di cinici e codardi …”

La progressione di questo assurdo virus mi fa pensare al ritmo incessante dei Carmina Burana di Orff. È un assillo senza tregua, una musica con una sola nota, un tocco di campana che risuona continuo nel nostro cervello e che rischia di farci impazzire. Le notizie hanno un solo colore e sono sempre sconsolanti, si susseguono allineate in un mantra quotidiano, una sorta di brain washing che ci fa diventare tutti come dei robot di fronte alla tv. Non ci emozioniamo più, tutto è scontato anche la news della ragazza francese di 16 anni che muore a causa del virus e che è subito sbattuta in prima pagina perchè di questi tempi sembra sia giusto così.

Eppure noi un’anima l’abbiamo e abbiamo pure una coscienza civile. Sappiamo che bisogna osservare le regole e ci adeguiamo ad una situazione che così grave in verità non abbiamo …









Leggi la notizia completa