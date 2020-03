Marsala, la Libreria Albero delle Storie porta a casa i libri per i più piccoli

«Un libbro con due b», si chiedeva Gianni Rodari, «sarà soltanto un libro più pesante degli altri, o un libro sbagliato, o un libro specialissimo?»

Di settimana in settimana, in questi giorni di quarantena, diventa sempre più difficile dirlo. Si assottigliano le scorte di libri dei grandi e dei piccini.

Per i più piccoli a Marsala riparte l’iniziativa “Libro d’asporto” della libreria Albero delle Storie. Basta chiamare il numero 3393984018 per ordinare uno o più libri: arriveranno direttamente a casa il prima possibile.

«Abbiamo tanto tempo per stare insieme, usiamolo bene. Leggiamo ai nostri figli, parliamo con loro, rassicuriamoli. È un tempo di attesa e vigilanza», scrivono le libraie sulla loro pagina facebook.

Per quest’occasione è attiva una promoziona legata ai libri della serie “Le straordinarie avventure di Carlotta”: acquistandone un titolo, c’è in regalo un notebook.









Leggi la notizia completa