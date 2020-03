Marsala, e la vergogna dei tamponi. Da domani si faranno in auto davanti l’ospedale

Alla fine, dopo la denuncia di Tp24, la soluzione è stata trovata. I tamponi per i soggetti a rischio coronavirus si faranno da domani, lunedì, nello spiazzo di fronte l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, rimanendo ciascuno nella propria auto.

Finisce così una vicenda farsesca, denunciata ieri da Tp24 e diventata un caso istituzionale che ha visto intervenire anche gli uffici alti della sanità regionale. Cosa abbiamo scoperto? Che a Porticella, in pieno centro, c’erano decine di persone in fila, davanti la porta dell’Ufficio Igiene, l'”ospedaletto”, per fare il tampone per il coronavirus, a fine quarantena. Quindi, soggetti potenzialmente contagiati, venivano messi a contatto con altri, senza alcuna distanza di sicurezza, fatti attendere per ore, e senza alcuna privacy, in un luogo che normalmente ospita bambini e soggetti malati. Incredibile, vero? A ciò si aggiunge la beffa che alla fine i tamponi neanche …









