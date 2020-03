Il virus nel Trapanese. Prima vittima. Il caso dei tamponi a Marsala. Contagiato un bambi

La provincia di Trapani conta la prima vittima, ufficiale, del Coronavirus. E’ un marsalese, morto all’Ospedale “Paolo Borsellino” nella notte tra venerdì e sabato dove si trovava ricoverato in rianimazione da diversi giorni.

A Marsala si registra anche un caso molto imbarazzante. Quello dell’ospedaletto della città, dove ieri c’era una lunga fila di persone, senza il rispetto della distanza di sicurezza, in attesa di effettuare il tampone per il Coronavirus. Un episodio molto grave e rischioso per la salute di tutti, perchè si tratta di persone a fine quarantena, e perchè in tutta Italia il tampone viene effettuato a domicilio.

Le condizioni dell'uomo, ricoverato da una settimana con i sintomi del Covid e …









