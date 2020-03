Il sindaco Giacomo Tranchida scrive ai suoi concittadini: “Trapani tornerà a sorridere”

Il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, si rivolge ai propri concittadini in questo momento così difficile. Lo fa alla vecchia maniera, con una lettera, per ringraziare quanti stanno combattendo senza sosta contro il coronavirus, per dire a tutti di non mollare e che Trapani tornerà a sorridere. Ecco la riflessione del primo cittadino:

#Trapanirestaacasa

..resiste ma non vuole arrendersi…Trapani rinascerà, più forte!

Grazie ai trapanesi, alle donne e agli uomini sul fronte, a tutti i benefattori.

Trapani che resiste al coronavirus è fatta di donne e uomini che, seppur con umana paura del contagio e di ammalarsi, oggi, privandosi della propria libertà ed abitudini, con alto senso civico garantiscono il diritto alla salute e un futuro a tutti noi. Grazie

Trapani che resiste è quella che si spende rischiando:

in prima linea il personale medico e paramedico negli ospedali;

in strada le …









