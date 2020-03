I golosi ferri di cavallo con cioccolato ricoperto da granella di nocciola e pistacchio

I ferri di cavallo sono dei biscotti di frolla semplici e leggeri generalmente a forma di U: per molti rappresentano dei ricordi legati all’infanzia. Ottimi da offrire, da accompagnare ad un thè o ideali da gustare a colazione. Questo l’appuntamento di oggi, 29 Marzo 2020, de “La ricetta della Domenica”: come ormai d’abitudine, il procedimento ce lo detta GlutenFree4Sisters che potete trovare su Facebook e Instagram.

Ingredienti:

350 gr di farina mix it Schar

150 gr di burro

100 gr di zucchero

1 uovo

2 cucchiai di latte

5 gr di gomma di guar

3 gr lievito per dolci

1 bustina di vanillina

Ingredienti per decorazione:

100 gr di cioccolato fondente

10 gr di burro

Granella di nocciole e pistacchio q.b.

Procedimento:

Unire lo zucchero al burro sciolto. Separatamente, sbattere l’uovo con il latte e poi unirlo al composto di burro e zucchero già reparato. Aggiungere la farina, …









Leggi la notizia completa