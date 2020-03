Covid-19, Alfano: “Reagiscono bene i pazienti di Castelvetrano” – VIDEO

“Stanno reagendo bene alle terapie i nostri cittadini ricoverati a Marsala”

inizia con questa confortante dichiarazione, il video messaggio di oggi pubblicato dal Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, che poi prosegue – “Rimane ancora un solo positivo a Castelvetrano, 8 sono in quarantena obbligatoria e 135 in quarantena fiduciaria ma di questi in 70 attendono l’esito del tampone che arriverà nelle prossime ore. ”



