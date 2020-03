“Cosa ci insegna il Coronavirus?”

Le note vicende di questi giorni, relative al coronavirus, ci gettano in un mare di ansie e di insicurezze, ci fanno capire quanto il mondo di oggi, il mondo in cui viviamo, sia fragile. Tutte le nostre certezze, o presunte tali, rischiano di essere stravolte in un battibaleno. Questo virus, mette a dura prova tutte le nostre convinzioni e ci impone comportamenti ed atteggiamenti responsabili.

Speriamo intanto che si riesca, da qui in avanti a contenerne gli effetti, ma questo dipende da noi, da quei comportamenti ed atteggiamenti di cui sopra, e poi, quando sarà alle spalle, ci auguriamo presto, speriamo che ci abbia insegnato ad essere più consapevoli di cosa significa vivere in comune, il vivere civile, il vivere insieme agli altri. La nostra sicurezza, la nostra stessa vita, dipende dai comportamenti di tutti e lo vediamo in questi giorni. Siamo tutti sulla stessa barca e …









Leggi la notizia completa