Coronavirus, Sicilia. Ecco come cambia la raccolta rifiuti

E’ del 27 marzo la nuova ordinanza regionale controfirmata dal Presidente Nello Musumeci e dall’assessore all’Energia Alberto Pierobon nonché dal dirigente del dipartito Acqua e Rifiuti, Salvo Cocina.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha imposto nuove regole per la raccolta dei rifiuti e per l’iter di smaltimento negli impianti.

Snellimento della burocrazia per meglio velocizzare la realizzazione di nuovi impianti pubblici così da evitare l’aumento della Tari, tutelando quindi cittadini e lavoratori del comparto.

L’ordinanza è frutto di un lavoro concertato con i Comuni, l’Arpa, la Sanità, i Consorzi e le Associazioni, avrà la durata di sei mesi in cui sarà possibile “il ricorso temporaneo a una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio della Regione per garantire le regolari attività del ciclo integrato dei rifiuti& …









