Coronavirus, Medici e ASP9 in guerra nel trapanese, ma tra loro

Mascherine inesistenti, commistione tra reparti Covid e non Covid negli ospedali, medici che vanno a lavoro pur essendo positivi al test del coronaviurus.

L’Asp di Trapani, chiamata a gestire un’epidemia che ha visto l’emergere della zona rossa di Salemi, una delle tre in Sicilia, ha una guerra interna: un esposto in procura dei medici di base e una lettera di protesta dei sanitari in servizio all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala (Covid hospital per l’intera provincia) mette in discussione la gestione di Fabio Damiani, dal dicembre del 2018 direttore dell’Azienda. “Nessuna emergenza dpi (acronimo che indica i dispositivi di protezione individuale) nei reparti Covid del trapanese, gli altri reparti come da indicazioni, non hanno protezioni alte”, dice Damiani, contestato, tra l’altro, per il caso di un medico di Castelvetrano, chirurgo in servizio all’ospedale, adesso …









