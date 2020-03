Coronavirus, “Lasciate le abitazioni”: il FALSO volantino nei condomini

Falso documento firmato dal Ministero dell’Interno. Continuano ad arrivare a raffica segnalazioni da parte dei cittadini che, stanchi di questa situazione, chiedono maggiori spiegazioni riguardo alcune notizie che circolano sulla rete.

Dalle prime ricostruzioni, infatti, sembra che in queste ore si stia diffondendo, tra gli utenti, un documento firmato dal Ministero dell’Interno riguardo la disposizione di lasciare le abitazioni e di raggiungere il luogo dove vi sia registrata la residenza per non andare in contro a contravvenzioni o, addirittura, alla reclusione. La Polizia di Stato, ha emesso un comunicato ufficiale dove ha espressamente dichiarato quanto segue: Si è diffuso in questi giorni, in molte province italiane, un volantino falso scritto su carta intestata del “Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, con il logo della Repubblica Italiana.Il falso volantino, che in alcune città è stato trovato affisso negli androni dei palazzi e …









