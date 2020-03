Coronavirus, la Regione stanzia 100 milioni di euro. La Città di Salemi chiede aiuto

La povertà avanza, nuove sacche che si formano in seguito alla chiusura delle attività, le famiglie hanno difficoltà a fare la spesa.

Potrebbe crollare la tenuta sociale ed esserci delle ripercussioni gravissime su tutti i territori, da sole le Caritas e i banchi alimentati non possono fronteggiare il ventaglio di chi vi si rivolge. Per far fronte a queste esigenze la Regione ha stanziato 100 milioni di euro per aiutare tutte le famiglie che si trovano in difficoltà economica tale da non riuscire a fare la spesa.

La somma verrà ripartita tra i Comuni che poi a loro volta assegneranno una determinata cifra alle famiglie disagiate.

Nel trapanese la città di Salemi, attraverso il sindaco Domenico Venuti, chiede aiuto attraverso un sostegno alle imprese e per gli indigenti.

La giunta salemitana ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità:"Nessuno sia lasciato solo.









