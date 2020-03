Coronavirus, il 92% dei siciliani sono preoccupati per la pandemia

Sono tanti i siciliani preoccupati per la diffusione del Coronavirus nell’Isola. Sono 9 su 10, passati in 50 giorni, dal 12% di fine gennaio al 92%. È uno dei dati che emerge dall’indagine condotta in Sicilia dall’Istituto Demopolis, i cui risultati sono stati presentati, nel corso del programma di TGS «Cronache Siciliane», dal direttore di Demopolis Pietro Vento.

La gestione dell’emergenza da parte delle strutture sanitarie e la riorganizzazione in atto a livello regionale è ampiamente apprezzata dai cittadini. «Ma – spiega Pietro Vento – pesa, in Sicilia così come in molte altre regioni, l’allarme sulla carenza di ventilatori polmonari e di dispositivi medici necessari per contrastare il Covid-19 in vista del picco atteso in aprile».

La paura del contagio resta alta e prevale sulle preoccupazioni economiche. La conferma viene anche dalla graduatoria delle misure del Decreto Legge ‘Cura Itali& …









