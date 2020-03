Coronavirus, i contagiati italiani superano i cinesi. Conte: “4,3 miliardi ai Comuni”

L’Italia supera la Cina per numero di contagi e diventa il primo paese al mondo a oltrepassare la soglia delle 10mila vittime per il coronavirus. Ha la metà dei morti dell’intera Europa.

Il triste primato ottenuto dal nostro paese in questa battaglia contro il coronavirus arriva nel momento in cui gli scienziati ripetono ormai da qualche giorno: la curva di crescita del virus sta subendo un rallentamento, grazie alle misure di contenimento adottate.

E’ dunque questa la strada sulla quale proseguire nelle prossime settimane ed è dunque già chiaro che il 3 aprile l’Italia non riaprirà, con il governo che forse già nel prossimo Consiglio dei ministri potrebbe varare il decreto con il prolungamento delle misure per altri 15 giorni.

I DATI – L’aggiornamento dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli – rientrato dopo 3 giorni al Dipartimento che aveva lasciato mercoledì accusando sintomi febbrili, ed …









