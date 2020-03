Coronavirus e solidarietà. E se consiglieri e giunta donassero indennità e gettoni?

In tempi difficili come questi da emergenza Coronavirus si sperimenta ancora di più la solidarietà.

Ognuno ha fatto la sua parte, sia cittadini privati che rappresentanti delle istituzioni.

Silvio Berlusconi ha donato 10 milioni di euro, Fratelli d’Italia 500 mila euro, Chiara Ferragni e Fedez hanno raccolto fondi per la creazione di una terapia intensiva a Milano.

C’è anche qualche politico, quindi, che, (sì, anche per un ritorno elettorale…) dona qualcosa per attrezzare gli ospedali nella lotta al Covid-19. E a Marsala?

Nei giorni scorsi, su un gruppo Facebook, si è lanciata la provocazione, o l’esortazione, a fare altrettanto per in consiglieri comunali di Marsala, cioè a donare l’indennità di marzo.

Per la precisione i consiglieri non si riuniscono in seduta consiliare dal 9 marzo e sempre da quella data non viene tenuta alcuna commissione. La loro poi non è …









