Coronavirus, altri due casi positivi a Valderice

Coronavirus: ci sono altri due casi positivi a Valderice.

Lo comunica il Sindaco Francesco Stabile, che commenta: “Stiamo vivendo tutti un momento difficile, di preoccupazione e disagio. Voglio ribadire che questo è il momento della responsabilità, della maturità e del rigore nell’osservanza delle norme, a cui tutti siamo chiamati a rispondere. Le norme restrittive che stiamo applicando sono fondamentali per contenere, il più possibile, il contagio. Oggi, più che mai, tutta la comunità Valdericina è chiamata al senso del dovere”.

Va anche ricordato che i casi positivi sono destinati ad aumentare, in provincia di Trapani, perchè sono aumentati anche i tamponi, che adesso si fanno anche a Marsala con prelievi effettuati per strada nelle varie città della provincia.











