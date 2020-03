Coronavirus, al via i tamponi “drive thru” a Castelvetrano

Sono in corso anche a Castelvetrano le operazioni di verifica dei tamponi Covid-19 con la nuova tecnica del Drive Thru. Chi deve sottoporsi a tampone faringeo, cioè chi è individuato dal servizio di Igiene Pubblica, sarà contattato e dovrà recarsi al posto indicato. Le persone, senza scendere dall’auto ma solo abbassando il finestrino, faranno il tampone grazie al personale preposto. Questa modalità serve a velocizzare le procedure e a ridurre il contatto tra operatore e cittadino ottimizzando, al contempo, l’utilizzo dei Dispositivi di protezione.

Ieri e oggi, in Piazza Martiri D’Ungheria, sono stati effettuati i tamponi a tutte quelle persone che sono rientrate nei giorni 14 e 15 marzo e che hanno terminato i 14 giorni di quarantena previsti dal protocollo. I tamponi previsti in questi due giorni, come comunicato dal sindaco Alfano sarebbero circa una settantina. Le operazioni sono coordinate dall’ …









