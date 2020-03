ORONAVIRUS/AGGIORNAMENTI: I CASI A CAMPOBELLO SONO 3 (NON 4)

Al fine di una corretta informazione, a seguito di una verifica effettuata, mi preme precisare che i casi di contagio da Covid 19 sinora accertati a Campobello sono 3 e non 4 come erroneamente era stato divulgato ieri a causa di un probabile errore di stampa (dall’Ufficio stampa dell’ASP n. 9 di Trapani ndr).









