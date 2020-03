Coronavirus. A Partinico 5 pazienti guariti. C’è anche una donna di 92 anni

Lunedì verranno dimessi dal Covid Hospital Partinico i primi 5 pazienti clinicamente guariti. La notizia affidata ai social viene resa pubblica dal dottor Vincenzo Provenzano, primario UOC Diabetologia di Partinico.

Tra le persone dimesse anche una persona anziana di 92 anni che è riuscita a superare la malattia che sta uccidendo migliaia di persone anche molto più giovani e forti di lei, in tutto il mondo.

Una seconda “Nonna Speranza”, visto che il primo caso di donna anziana completamente guarita dal Coronavirus ha 95 anni ed è stata dimessa dall’ospedale di Modena.

Una notizia che fa crescere la speranza ma che non deve far abbassare la guardia. Occorre continuare ad osservare attentamente, scrupolosamente, le norme, perché questi comportamenti sono fondamentali per contrastare la diffusione del virus.









