Ancora un bell’esempio di solidarietà in provincia di Trapani al tempo del Coronavirus. Anche il panificio “Voglia di pane” di Campobello di Mazara dà il suo contributo solidale per le famiglie che stanno soffrendo la crisi causata da Covid-19.

Con un post su facebook il titolare annuncia di volere donare il pane che rimane oltre l’orario di chiusura, per coloro che ne hanno bisogno. VOGLIA DI PANE SNC DI GIACALONE GASPARE si trova in Via Vittorio Emanuele II, 226 a Campobello Di Mazara.









