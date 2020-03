Bosch sviluppa il tester rapido per il Covid-19

Soltanto due ore e mezza, anzichè 4, per avere il risultato del tampone per il Coronavirus.

E’ il tester sperimentato da Bosch per la diagnosi rapida del Covid-19. Il colosso tedesco ha realizzato una versione specifica per il Covid del suo Vivatytic, il tester diagnostico molecolare completamente automatizzato.

Uno strumento che può essere utilizzato in tutte le strutture mediche senza la necessità di inviare i tamponi nei laboratori. Il nuovo sistema sarà disponibile in Germania a partire da aprile e poi in tutta Europa.

Come funziona? Si utilizza un campione prelevato da naso o gola del paziente con un tampone. Quest’ultimo si inserisce in una cartuccia, che contiene i reagenti necessari per il test, poi viene inserita nel tester che analizza il campione e dà il risultato.

Il tester, vista la facilità di utilizzo, può essere posizionato nelle strutture mediche e …









