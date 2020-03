Alberto Anguzza alla BBC News: «Suono dal balcone di casa per la mia gente»

Un’esibizione diventata virale ne giro di poche ore e condivisa da influencer e personaggi famosi del mondo dello spettacolo. La “Imagine” intonata da Alberto Anguzza è arrivata anche ad Hollywood: il trombettista trapanese però non si ferma e, dal balcone di casa, ogni pomeriggio intrattiene vicini e followers con musica live, alternandosi tra console da deejay e la sua tromba. Ieri, Anguzza è intervenuto in diretta in collegamento con BBC News proponendo, ancora una volta, la sua versione del pezzo di Lennon: «E’ un periodo molto complicato quello che stiamo vivendo adesso, in tutto il mondo. Siamo a casa da circa quindici giorni e non sappiamo ancora quanto dovremo restarci! Il nostro Governo ci ha comunicato che la data ultima per poter uscire sarà il 3 Aprile ma penso sarà prorogata. Dovremo rispettare le regole imposte e restare a casa nonostante le …









