Aiutaci ad aiutare. L’appello della Croce Rossa Castelvetrano per raccogliere viveri e fondi

AIUTO!

Vi chiedo AIUTO.

Mi appello a tutti coloro che mi sono amici: donne e uomini di buon cuore e di buona volontà, generosi, altruisti, sensibili ed attenti alle esigenze altrui.

Vi rivolgo un appello accorato: AIUTATEMI AD AIUTARE!

In questo periodo tragico, incerto nel suo esito, difficile, dove ciascuno è costretto a confrontarsi con una situazione mai vissuta prima, con paure, preoccupazioni, pensieri e sentimenti nuovi, ci sono realtà umane che vivono una tragedia nella tragedia.

In questi ultimi giorni, il protrarsi dell’emergenza ha piegato intere famiglie, gettandole nella più profonda indigenza.

Hanno bisogno del nostro aiuto!

Oggi, più che mai, occorre solidarietà.

Non abbandoniamo chi non riesce ad assicurare la sopravvivenza ai propri figli oltre che a se stesso.

Mettiamo in campo il nostro cuore, la nostra umanità, la nostra compassione, il nostro lato migliore.

OCCORRONO VIVERI, OCCORRONO FONDI.

