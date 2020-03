Trapani, i vigili urbani attendono il pagamento degli straordinari da luglio 2019

Emolumenti non pagati ai vigili urbani di Trapani. Gli agenti della polizia municipale attendono ancora gli straordinari del primo luglio al 31 dicembre del 2019, nonché i salari accessori da dicembre 2019 al febbraio 2020.

Già in passato si era verificata una analoga situazione, con ritardi nei pagamenti delle spettanze alla polizia municipale, da parte del Comune di Trapani.

I salari accessori riguardano le turnazioni, le domeniche e le altre festività. Soldi che ancora oggi non sono stati accreditati ai “caschi bianchi” che chiedono, pertanto, chiarimenti all’Amministrazione Tranchida.









