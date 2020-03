Torna l’ora legale nel week-end, lancette avanti di un’ora

Questa notte ricordatevi di portare avanti le lancette del vostro orologio poiché tornerà l’ora legale, dormirete un’ora in meno ma guadagnerete un’ora di luce in più. Nei mesi scorsi il Parlamento europeo aveva appoggiato la proposta della Commissione di abolire il cambio tra ora legale e ora solare, decidendo di spostare la data di entrata in vigore del nuovo regime dal 2019 al 2021. Secondo la posizione comune adottata dai deputati, gli Stati membri che decideranno di mantenere l’ora legale dovrebbero cambiare le lancette dell’orologio per l’ultima volta l’ultima domenica di marzo 2021, mentre quelli che preferiscono mantenere l’ora solare dovrebbero farlo l’ultima domenica di ottobre 2021. Per proteggere il mercato interno da perturbazioni, i deputati hanno chiesto che gli Stati membri e la Commissione coordinino le loro decisioni su quale …









