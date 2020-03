Sicilia, il direttore del Covid Hospital rinuncia al compenso: “Sono un soldato”

Accetta l’incarico ma non il compenso. Salvatore di Rosa, medico in pensione, ex direttore generale del Villa Sofia a Palermo, è il direttore scientifico del primo ospedale in Sicilia dedicato solo ai malati di corona-virus, a Partinico.

«Presterò la mia opera come “un soldato”, per fornire il mio contributo a favore della collettività: non intendo ricevere alcun compenso» così Di Rosa fa sapere di rinunciare al compenso previsto (25 mila euro per tre mesi) per il suo incarico di direttore scientifico del Covid-Hospital di Partinico.

In una nota inviata al direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, sottolinea di essere motivato dalla propria etica e deontologia professionale e di voler mettere a disposizione la propria persona e la propria esperienza plurispecialistica e di primario medico internista nell’ambito della Sanità pubblica.

«Svolgerò l’incarico a titolo …









