Santa Ninfa: Nessun caso positivo. Predisposto servizio per la consegna dei farmaci a chi ne ha bisogno

SANTA NINFA – Anche il tampone effettuato su un altro operatore sanitario che vive a Santa Ninfa ha dato esito negativo. Ad oggi quindi non c’è nessun caso di contagio nel paese. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Lombardino (nella foto), il quale precisa che «le persone rientrate dal Nord che ancora non hanno terminato il loro periodo di quarantena, vengono monitorate quotidianamente dall’Asp e dalle forze dell’ordine». Il primo cittadino raccomanda di «attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus, a stare a casa e ad uscire esclusivamente per la spesa e l’acquisto dei farmaci».

Il Comune intanto sta pensando anche alle persone più fragili ed esposte. «Nei giorni scorsi – precisa Lombardino – abbiamo provveduto a consegnare a casa i farmaci a cittadini impossibilitati ad uscire …









