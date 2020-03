Salemi. In tempi di Covid19 anche la libreria l’Esagono va incontro ai suoi lettori

Pregevole iniziativa quella intrapresa da Vincenzo Angelo, il titolare della libreria l’Esagono della centralissima via Amendola di Salemi.

In questi giorni di sconforto e smarrimento, ha voluto essere vicino ai propri lettori e alle affezionate lettrici in modo concreto e certamente originale.

Sapendo bene quanto piacere, compagnia e consolazione può provocare la lettura di un buon libro, ha dato vita ad un inedito modo di diffusione e vendita dei libri.

Grazie alla società di consulenza editoriale NW, che ha lanciato l’iniziativa battezzata “libri da asporto”, a cui Vincenzo ha aderito, la libreria è in grado di assicurare la consegna a domicilio tramite corriere di ogni qualsiasi voglia tipo di libro.

Il modo è semplicissimo. E’ sufficiente mettersi in contatto con la pagina facebook o tramite l’email esagonolibri@gmail.com, per effettuare l’ordine.

Appena reperiti i testi ordinati, essi verranno consegnati da un corriere …









