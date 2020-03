Salemi. Il Rotary Club promuove la raccolta fondi a sostegno degli ospedali di Castevetrano e Marsala

Salemi. Anche il «Rotary Club Salemi» scende in “campo” per dare il proprio contributo nel fronteggiare l’emergenza corona virus.

L’associazione infatti ha deciso di sostenere una campagna di raccolta fondi, volta all’acquisto dei fondamentali DPI (dispositivi di protezione individuale) come guanti, calzari, visiere, mascherine, tute di biocontenimento e qualsiasi altra attrezzatura necessaria, da destinare ai presidi ospedalieri di Castelvetrano e Marsala ed ai medici di base operanti sul territorio.

Per ciascuna donazione sarà emessa regolare ricevuta.

In basso il link dal quale sarà possibile eseguire la donazione dal sito numero uno nella raccolta fondi, «Gofundme»:

https://www.gofundme.com/f/RACCOLTA-COVID-19-OSPEDALI-DI-MARSALA-E-CVETRANO?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=p_na+share-sheet&rcid=9297c0cf08af4adf927f12fc4429e7d8.

Valentina Mirto









