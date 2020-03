Partanna: donati circa 60 polli ruspanti alla CRI

Come già annunciato nel video messaggio del 27 marzo dal sindaco Nicola Catania, diverse attività si stanno prodigando per dare il proprio contributo a chi in questo momento non ha una fonte di reddito o un piccolo gruzzolo a cui attingere per le prime necessità. “Avevo acquistato i polli per la mia clientela, ma dopo il DPCM che vietava l’apertura della mia attività avrei dovuto buttarli” dice Salvatore Giaramita, titolare del ristorante Nerocento di Partanna, che ha donato al Comune di Partanna, per tramite della Croce Rossa Italiana sezione di Castelvetrano, circa 60 polli ruspanti.

Nella giornata odierna i volontari della CRI hanno ritirato le cassette contenenti i polli, mentre la distribuzione avverrà effettuata lunedi 30 marzo a quelle famiglie segnalate dall’ufficio dei servizi sociali.









