Orgoglio Castelvetranese sollecita i sindaci per allestire una cabina di regia tra Comuni, Asp, Prefettura e Protezione Civile per l’emergenza Covid-19

Il comitato Orgoglio Castelvetranes , da oltre due anni in prima line a difesa dell’ospedale di Castelvetrano ha scritto unalettera ai sindaci belicini per sottolineare l’urgenza di allestire una cabina di regia unica per coordinare l’emergenza covid-19, ecco il testo della missiva:

Nell’emergenza CoronaVirus, il Comitato Cittadino Orgoglio Castelvetranese prende atto con rammarico di come Si continui a navigare a vista sul fronte del coordinamento sanitario provinciale e del controllo del territorio, ignorando la necessità di una unica cabina di regia che dovrebbe legare insieme le azioni dell’ASP, della Protezione Civile regionale, della Prefettura e dei Sindaci, questi ultimo massimi responsabili della salute dei cittadini.

Il Comitato Civico Orgoglio Castelvetranese e l’Osservatorio delle Associazioni del Belice hanno più volte chiesto pubblicamente la costituzione di una UNITÀ DI CRISI dei Sindaci della Valle del Belice.

Le sollecitazioni …









