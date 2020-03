Marsala, prorogata fino al 3 Aprile la sosta gratuita nelle strisce blu

Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo ha firmato l’ordinanza di proroga per la sosta dei veicoli, libera e gratuita, negli appositi spazi stradali delimitati dalle “Strisce Blu” e la sospensione dei divieti di sosta, con relativa rimozione, nelle strade sottoposte a spazzamento. Il provvedimento predisposto dal Comando della Polizia Municipale è stato già pubblicato all’Albo Pretorio e quindi operativo.

“Abbiamo deciso di prolungare da oggi e fino al 3 aprile, la sosta gratuita negli spazi contraddistinti dalle strisce blu e di sospendere il divieto di sosta per lo spazzamento delle strade e piazze nelle ore notturne per favorire la permanenza a casa dei cittadini e limitarne quindi gli spostamenti – afferma il Sindaco Di Girolamo. Ribadiamo che è importante rimanere a casa e uscire solamente per delle visite mediche urgenti, per acquistare farmaci, per andare a lavorare o per fare la …









Leggi la notizia completa