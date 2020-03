Marsala, primi bandi per l’Agenda Urbana

Sono stati pubblicati all’Albo della Regione Siciliana e a quello del Comune lilibetano i primi due avvisi di Agenda Urbana, il sistema urbano policentrico della Sicilia occidentale che vede aggregati i Comuni di Marsala (Capofila), Trapani, Erice, Mazara del Vallo e Castelvetrano.

L’Organismo Intermedio Autorità Urbana Sicilia Occidentale – Comune di Marsala ha infatti approvato e pubblicato i primi due avvisi a valere sull’Azione 2.2.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020 per la realizzazione di Azioni integrate per lo sviluppo urbano Interoperabilità banche dati pubbliche e sull’Azione 2.2.1 – Digitalizzazione della pubblica amministrazione (sempre del PO FESR 2014/2020).

Il ritardo nella pubblicazione degli avvisi è stato dovuto alla lentezza burocratica della Regione Siciliana.

“Il nostro impegno per attingere ai fondi europei, malgrado il difficile momento che stiamo attraversando, non viene meno – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo. Grazie al lavoro dell’Organismo …









