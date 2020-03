L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trapani lancia la raccolta fondi “SOS CORONAVIRUS TRAPANI”

L’inedita e drammatica situazione venutasi a creare per l’emergenza Coronavirus ci spinge oggi ad abbracciare con convinzione scelte solidali in aiuto dei nostri medici ed infermieri che lavorano in emergenza e in carenza di dispositivi di protezione individuale.

È per questa ragione che l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trapani, riunito in streaming nella seduta straordinaria del 26/03/2020, ha deciso di avviare una campagna di raccolta fondi, che abbiamo chiamato “SOS CORONAVIRUS TRAPANI“, destinando 1.000,00 euro del proprio Bilancio all’emergenza sanitaria.

Lo farà unitamente al contributo libero dei componenti del Consiglio dell’Ordine e con il supporto della Fondazione degli Architetti nel Mediterraneo “Francesco La Grassa”.

Ma non basta. Abbiamo bisogno anche dell’aiuto vostro, dei vostri cari, dei vostri amici.

Per contribuire alla raccolta fondi sarà possibile devolvere fino al 3 aprile 2020 una donazione in …









