La Madonna appare durante la benedizione del Papa, ieri sera, in mondovisione, a San Pietro?

C’è un video, che potete vedere qui sotto, con una nuvola e una luce immobile proprio mentre il Pontefice pronuncia le parole più commoventi e forti della sua preghiera: “Perchè avete paura? Non avete fede”.

Per molti è un miracolo, per altri un effetto ottico, o una suggestione.

Certo è che si tratta di un messaggio, comunque, di speranza.









