La dirigente dei licei Tania Barresi scrive: “Avanti tutta verso un orizzonte di fiducia e speranza in attesa che torniate a dare vita ai nostri cari licei

La dirigente dei licei castelvetranesi Cipolla-Pantaleo-Gentile, professoressa Tania Barresi, dopo circa tre settimane di chiusura delle scuole ed in assenza di alcuna certezza sulla data di riapertura, ha voluto indirizzare una missiva ai suoi alunni che vi proponiamo integralmente per la sua delicatezza e per la positività che promana

Cari ragazzi,

ho deciso di scrivervi mentre penso alla nostra scuola, agli edifici che ospitano i nostri amati Licei, che così vuoti, sembrano diventare sempre più grandi, ingigantiti dal silenzio delle aule e dei corridoi. Tutto sembra apparentemente fermo e statico. Questa chiusura della scuola mi spinge a parlare con voi, perché la nostra è una di quelle istituzioni che con i suoi ritmi ed i suoi riti segna lo scorrere del tempo e l’ordinato svolgersi del vivere civile.

nella foto la dirigente Tania Barresi

Sono ormai trascorse più di due settimane da









