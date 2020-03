La Castelvetrano del coronavirus, tra leoni da tastiera, vecchie volpi e quarantene

A fronte del bassissimo numero di contagiati, a Castelvetrano le polemiche sembrano invece aver raggiunto il picco. Ed è difficile dire quando la curva potrà cominciare a scendere.

Dopo le polemiche sul mercato del contadino e sulla sanificazione (ne avevamo scritto qui), c’è chi si chiede dove sia il sindaco, perché non fa sentire la sua voce, perché non interviene…

Ma se interviene, ecco che “quel video non lo doveva fare” ed in quell’altro video “ha detto delle cose ovvie”. E ancora, “i cittadini hanno bisogno di essere rassicurati”, oppure “cosa ci sta nascondendo su quelli venuti dal nord che si sono a andati a rifugiare nelle case di Triscina?”.



Nei giorni scorsi, infatti, l’attenzione è stata rivolta al numero dei soggetti in quarantena. Quanti sono? Dove sono? Chi sono? …









