Il virus cresce in Sicilia. Razza: “Ma i dati sono incoraggianti”. Nuovi laboratori

Il virus avanza in Sicilia. L’epidemia registra sull’isola 1260 persone contagiate. E’ il doppio rispetto a meno di una settimana fa. Negli ultimi due giorni in Sicilia l’aumento è stato consistente. Però per gli analisti l’aumento dei contagi non porta totalmente cattive notizie. Perchè a fronte di un numero sempre maggiore di positivi è ridotta la percentuale delle persone decedute rispetto alla media nazionale, e restano contenuti i pazienti in terapia intensiva.

I DATIDall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 11.079.

Di questi sono risultati positivi 1.260, mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.168 persone. Sono ricoverati 500 pazienti, di cui 75 in terapia intensiva, mentre 668 sono in isolamento domiciliare, 53 guariti e 39 deceduti.“NON ABBASSIAMO LA GUARDIA”«Il dato relativo ai contagi del Coronavirus in Sicilia che abbiamo diffuso, è incoraggiante, ma non deve farci abbassare la guardia. Esso, infatti, appare coerente con i report degli …









Leggi la notizia completa