Il coronavirus ferma i conflitti nei Paesi in guerra

Dallo Yemen alla Siria, dal Camerun alle Filippine, ribelli e eserciti stanno rispondendo all’appello per una tregua lanciato dall’Onu. “La furia del coronavirus mostra la follia della guerra. Ecco perché oggi chiedo un cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo. È tempo di bloccare i conflitti armati e concentrarsi sulla vera lotta delle nostre vite. Alle parti in guerra dico: ritiratevi dalle ostilità”. E’ stato il messaggio lanciato lo scorso lunedì dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Nei teatri di guerra di tutto il Mondo, si è subito colta l’opportunità di una tregua. Martin Griffiths – si legge su Repubblica.it – l’inviato dell’Onu nello Yemen, Paese devastato da cinque anni di guerra, ha annunciato le “risposte positive” per un cessate il fuoco e …









Leggi la notizia completa