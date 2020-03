Il Comune di Campobello promuove raccolta fondi per ospedale di Castelvetrano

L’Amministrazione comunale di Campobello di Mazara guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione ha promosso una campagna di raccolta fondi in favore dell’Ospedale “V. Emanuele di Castelvetrano”, che rappresenta un fondamentale presidio di sanità per tutta la Valle del Belice soprattutto in questo momento di grave emergenza sanitaria dovuta al progressivo aumento del numero di contagi da Covid-19 che purtroppo sta interessando anche questo territorio.

L’iniziativa ha, dunque, l’obiettivo di contribuire al potenziamento del nosocomio castelvetranese, al fine di dotarlo di ulteriori posti letto e di nuove attrezzature specifiche che potrebbero rendersi necessarie per fronteggiare l’emergenza pandemica.

Al fine di rendere l’iniziativa più proficua possibile, il Sindaco confida in un forte coinvolgimento da parte dei cittadini di Campobello, dei campobellesi residenti in altre regioni d’Italia o all’estero, nonché del maggior …









Leggi la notizia completa