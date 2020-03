Il Circo Acquatico ringrazia i mazaresi per la grande solidarietà dimostrata con i fatti. Il Circo seppur fermo pensa al domani…

Circa due settimane fa la nostra redazione sollevò il caso del Circo Acquatico fermo a Mazara del Vallo da giorni per l’emergenza Covid19, in particolare per le disposizioni governative che avevano bloccato ogni forma di manifestazione all’aperto.

Evidenziammo la necessità di beni di prima necessità, considerato che lo stesso sodalizio non aveva entrate, per i 20 componenti del circo e agli animali al seguito. Raccogliemmo l’appello del suo proprietario, Danilo Dell’Acqua, che ci informò che lo stesso Circo aveva subito pure l’interruzione dell’energia elettrica a seguito della scadenza del contratto a tempo. Ad ogni modo il proprietario privato dello spazio, presso il lungomare San Vito, riservato ad attività circensi, concesse al Circo di potere sostare senza nessun problema.

Si mise in moto una rete di solidarietà cittadina per garantire il sostentamento quotidiano al …









