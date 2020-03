Diario dal disastro. Positivo anche io, forse che sì forse che no

di Domenico Cacopardo

28 marzo 2020

Sono entrato anch’io nel vortice nazionale. Il medico mi ha detto subito: «Ci sono due opzioni: vai in ospedale. Ma dovrai aspettare più di ventiquattro ore per il tampone e la tac. Rimani a casa e puntiamo sul fatto che può non essere. La sintomatologia, benché pesante, è piuttosto anomala per il corona.»

Naturalmente, ho scelto la busta n. 2 e sono rimasto a casa con mille dubbi e preoccupazioni, complice incombente il pessimismo siciliano, cui si aggiunge integrandolo il pessimismo personale. Tutto è successo ieri verso le 4 del pomeriggio. Avevo dormito un’oretta sulla comoda poltrona dei riposini, e quando mi sono alzato sono stato scosso dai brividi. Ho messo il termometro: 39°.

“Ci siamo”, mi sono detto benché dal 7 marzo sia rimasto tappato in casa, uscendo solo, tutto bardato di maschere e guanti di …









