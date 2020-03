Da Lilibeo una luce contro la pandemia

di Massimo Jevolella

Vacillano tutte le nostre certezze, sotto i colpi tremendi della pandemia che sempre più riduce il mondo, per dirla con Dante, alla sua misera essenza di “aiola che ci fa tanto feroci”. Serpeggia tra di noi la paura, e stringe i cuori la visione di spettacoli desolanti: le città vuote, come corpi dissanguati e in agonia, i cortei di carri militari carichi di bare, gli assalti di persone esasperate ai supermercati, la fragile Unione Europea umiliata e ferita dagli egoismi di nazioni che non accettano il carico di un destino comune.

Eppure in tutto ciò, come sempre accade nel fitto delle tragedie umane, splendono anche, vivissime, tante luci di speranza. Immagini indelebili, come quella dell’infermiera stremata, che abbandona il capo sulle braccia, poggiata su un tavolo, dopo una notte trascorsa sulla prima linea del dolore. O quella delle compagnie di medici cubani …









