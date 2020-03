Coronavirus, prima vittima a Marsala. Il “Borsellino” da oggi “Covid-Hospital”: Disagi per altri pazienti

Sarebbe un residente a Marsala la persona deceduta la scorsa notte nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale “Borsellino” di Marsala a causa del Covid-19. L’uomo era stato ricoverato in quanto positivo tampone e manifestante chiari sintomi ascrivibili al Coronavirus. Le sue condizioni pero’ si sarebbero aggravate

Nel frattempo cresce il disagio per molti cittadini e familiari dei pazienti attualmente ricoverati per altre patologie e che dovrebbero dimessi o trasferiti in altri ospedali della Provincia. Infatti da oggi l’Ospedale di Marsala è “Covid-Hospital” e dovrebbe ricevere pazienti provenienti da altri ospedali dell’ex Provincia ove non possibile avere un posto letto per il trattamento contro il Coronavirus. Tutto il personale medico ed infermieristico dell’ospedale marsalese sarà pertanto impiegato nel monitoraggio e cura dei pazienti affetti da Covid-19.

Francesco Mezzapelle









