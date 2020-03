Coronavirus, l’associazione “Elpis Nave Ospedale” dona due container al Sant’Antonio Abate

Una solidarietà senza confini. L’associazione «Elpis Nave Ospedale» ha offerto due container per le emergenze sanitarie legata alla diffusione del Covid-19, all’ospedale «Sant’Antonio Abate» di Trapani e al pronto soccorso di Marsala.

Le due strutture, possono svolgere la duplice funzione di rianimazione e isolamento. Inoltre, l’associazione ha donato trecentocinquanta camici da isolamento. Così l’associazione, che ormai da tanti anni si occupa di cooperazione sanitaria internazionale in Africa, ha voluto dare il suo contributo alla Sanità trapanese.

Il presidente dell’associazione Elpis nave ospedale, il chirurgo Giancarlo Ungaro, dichiara: “Abbiamo messo a disposizione, per fronteggiare questa emergenza, le risorse che avevamo nel nostro territorio, e che erano pronte e disponibili.

A parte i camici che abbiamo donato, un nostro container è stato collocato all’interno del perimetro dell’ospedale ‘Sant’Antonio Abate’ di Trapani e un altro accanto al pronto soccorso di Marsala, di questi, il primo container, …









