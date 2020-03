Coronavirus, il Presidente Musumeci incontra la maggioranza per nuove misure

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha incontrato la maggioranza parlamentare per mettere in campo delle misure che possano fronteggiare la crisi economica e quella sanitaria determinata dal Coronavirus.

Presenti i capigruppo della maggioranza all’Ars: Eleonora Lo Curto, Tommaso Calderone, Antonio Catalfamo, Elvira Amata, Alessandro Aricò, Carmelo Pullara e Luigi Genovese. Sia il bilancio che la finanziaria dovranno essere riviste alla luce dell’emergenza Covid-19, i Comuni così come le imprese piccole e medie dovranno affrontare una crisi economica importante.

Dalla riunione sono venute fuori alcune proposte come la deroga al contributo alla finanza pubblica che vincola attualmente la Regione con lo Stato e la richiesta al governo nazionale di maggiori risorse per la Sicilia. Così come si rende necessario l’allentamento del patto di stabilità interno dei Comuni per aiutare con la spesa corrente degli enti locali le micro imprese …









