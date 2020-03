Coronavirus, ieri quasi mille morti. Arcuri: “C’è bisogno di collaborazione e non egoismo”

Sono 9.134 i morti in Italia di Coronavirus, con un aumento rispetto al giorno precedente di 969. E’ l’incremento più alto dall’inizio dell’emergenza. Giovedì l’aumento era stato di 662. 50 sono vittime che non erano state conteggiate.

Un dato pesantissimo. Sono invece 10.950 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 589 in più rispetto al giorno prima. Giovedì l’aumento dei guariti era stato di 999. Complessivamente gli ammalati sono 66.414 i malati, con un incremento rispetto a ieri di 4.401. Giovedì l’incremento era stato di 4.492. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 86.498.

I numeri regione per regione – Dai dati della Protezione civile emerge che sono 23.895 i malati in Lombardia (1.706 più di ieri), 9.361 in Emilia-Romagna (+511), 6.648 in Veneto (+508), 6.347 in Piemonte (+397), 2.850 nelle Marche (+55), 3.170 in Toscana (+197), 2.060 in Liguria (+33), 2.013 nel Lazio (+178), 1.292 in Campania (+123), 1.027 in Friuli Venezia Giulia (+73), 1.164 in Trentino (+70), 833 in provincia di …









